Enfermedades poco frecuentes y el calvario de una madre por la atención de IOMA

Michelle Ponce denunció graves irregularidades y abandono por parte de IOMA en la atención médica de su hijo Axel, quien padece dos enfermedades poco frecuentes. Relató demoras, negativas a autorizar cirugías y represalias por sus reclamos públicos ante el sistema de salud provincial.

