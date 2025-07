Volver | La Tecla Nacionales 30 de julio de 2025 ULTIMA PALABRA

La Cámara Nacional Electoral definirá si Cristina Kirchner puede votar en octubre

Mientras cumple prisión domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner disputa una nueva batalla judicial. Ahora, busca mantener su derecho al voto de cara a las próximas elecciones legislativas. La decisión final quedó en manos de la Cámara Nacional Electoral.

Compartir