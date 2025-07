Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de julio de 2025 RECHAZO

Passaglia sumó sus críticas a las testimoniales: “Que renuncien a sus cargos”

El candidato a diputado provincial por “Hechos” pidió que “los políticos se dejen de joder”. Calificó como un “papelón” el cierre de listas en la Provincia y anticipó que su espacio irá por la Gobernación bonaerense en 2027.

Compartir