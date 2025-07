Volver | La Tecla Nacionales 29 de julio de 2025 DECLARACIONES JURADAS

Javier y Karina Milei declararon aumentos millonarios en sus patrimonios

El presidente Javier Milei declaró un patrimonio de más de $206 millones, con un incremento de $80 millones en un año. Su hermana Karina Milei casi triplicó sus bienes, que ahora ascienden a $11,4 millones. Ambos presentaron sus declaraciones juradas ante la OA.

Compartir