Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de julio de 2025 NOSTALGIA

Jorge Macri se distancia de Milei y busca la reedición de Juntos por el Cambio

El jefe de Gobierno porteño inició contactos con la Coalición Cívica y espera reuniones con sectores del radicalismo y la UCR. Larreta no aceptaría ingresar y tensa las relaciones con Mauricio Macri.

Compartir