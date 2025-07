Volver | La Tecla Nacionales 26 de julio de 2025 RETENIDOS

Milei habla hoy en la Rural y el campo espera que le tire una soga

El Presidente pronunciará un discurso en la clásica exposición del agro. Se encontrará con Villarruel y el Macri porteño. ¿Bajará las retenciones?

