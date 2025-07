Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de julio de 2025 DESCONFIADOS POR CADENA RÍO

Autoconvocados de IOMA se cansaron y pidieron otra vez la renuncia de Giles

Tras varias movilizaciones y reclamos por las prestaciones de la obra social bonaerense, la referente de autoconvocados de IOMA Mar del Plata, Adriana Santi, habló con Desconfiados y volvió a pedir la renuncia del titular

