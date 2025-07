Volver | La Tecla Municipios 25 de julio de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Descontrol portuario: ignoraron advertencias y el “Prince of Seas” dejó un desastre en Mar del Plata

Pese a las advertencias de los prácticos sobre la falta de condiciones para recibir al carguero, el Consorcio Portuario permitió su ingreso. El buque frigorífico quedó con parte del casco fuera del muelle, hubo derrames y se reveló una cadena de desidias. El presidente del ente, Marcos Gutiérrez, hombre de Fernanda Raverta, no atendió los avisos. ¿Negligencia o decisión política?

