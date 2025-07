Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de julio de 2025 RECULE

El PRO le suelta la mano a los bahienses: ahora apoya el veto a la Emergencia

El diputado nacional Cristian Ritondo aseguró que el presidente Javier Milei “va a aclarar en qué viene gastando el dinero". Días atrás había votado en favor de las ayudas a la región del Sur provincial afectada por las inundaciones.

Compartir