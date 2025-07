Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de julio de 2025 CARRERA ELECTORAL

Primera encuesta tras el cierre de listas asegura un triunfo clave para los libertarios

Luego de un cierre de listas que dejó heridos en todos los frentes, una encuesta de CB Consultora definió que La Libertad Avanza será quien conquiste hoy la Sección con más electores de la PBA, la Primera. El peronismo, fiel a su historia, cosecharía la Tercera. Extranjeros, otra sección electoral

Compartir