Buscan poner freno a las testimoniales con el cierre bonaerense como ejemplo

Dos senadores de la UCR presentaron un proyecto para sancionar con 4 años de inhabilitación a los candidatos que no asuman tras ser electos. La iniciativa apunta a frenar las candidaturas testimoniales, eje de una fuerte polémica entre La Cámpora y jefes comunales del kirchnerismo.

