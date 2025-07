Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de julio de 2025 LISTAS CALIENTES

Más cruces en el peronismo: critican las testimoniales y las lapiceras egoístas

Un histórico intendente del conurbano tuvo que salir a defender su decisión de ir como candidato ante los dardos de La Cámpora. En el interior, cuestionan a un alcalde por haberse cortado solo con una lista corta, mientras en varios distritos la “lista de unidad” excluyó a otros sectores.

