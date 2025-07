Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de julio de 2025 NO SE ESCONDIÓ

Ante Kicillof y Magario, Mussi dijo que será candidato testimonial: “No le miento a mi gente”

El Intendente de Berazategui adelantó que su postulación a concejal no terminará con una asunción en la banca en pleno acto de entrega de viviendas. También bancó al Gobernador y a la Vicegobernadora.

Compartir