Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de julio de 2025 RUPTURA Y GARROCHAZO

Marginado en el cierre de listas, un referente PRO consiguió un primer lugar en otro sector

El dedo de Karina Milei pudo más en el armado de listas y así lo sufrió el ex legislador PRO Dalton Jáuregui, quien tras quedar fuera de LLA pegó el salto a Unión y Libertad.

Compartir