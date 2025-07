Volver | La Tecla Nacionales 22 de julio de 2025 NUEVO ESTUDIO

Cerebros optimistas vs cerebros pesimistas: cómo funcionan y qué patrones siguen

Una investigación japonesa dice que el cerebro de los que ven el vaso medio lleno funciona de manera similar al pensar en el futuro, una sincronía que les lleva a relaciones sociales más satisfactorias; mientras que los que ven el vaso vacío muestran un grado mucho mayor de individualidad

