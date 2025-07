Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de julio de 2025 NUEVO MODELO

Avanza la privatización de AySA, Milei autorizó a la empresa a cortar el agua a usuarios morosos

La medida fue publicada este martes por la madrugada en el Boletín Oficial, y se dio en el marco del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. anunciado días atrás por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

