Buenos Aires 19 de julio de 2025 ELECCIONES 2025

Los nombres que propone el Frente de Izquierda para las bancas provinciales

El FIT-U presentó este mediodía sus candidatos para las elecciones del 7 de septiembre por escaños en el Senado y la Cámara de Diputados. Históricos dirigentes de la izquierda se anotan para la competencia bonaerense. Conocé a los principales postulantes de cada sección.

