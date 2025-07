Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de julio de 2025 ALIANZA OPOSITORA

Horas decisivas: las tropas locales libertarias marginan al PRO y complican el cierre

De ese esquema inicial 75/25 en el reparto de candidaturas con mayoría amarilla en los distritos donde gobierna, no queda casi nada. El enojo en el PRO sube a medida que pasan las horas, se suman dirigentes al éxodo, y las negociaciones se empiojan

Compartir