El Gobierno nacional sumó otra baja y desplazó al titular de la SIGEN

Miguel Blanco ya no ocupará el cargo en la Sindicatura General de la Nación, el organismo que controla al Poder Ejecutivo. Hermetismo en el entorno de Javier Milei tras la decisión.

