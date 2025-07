Volver | La Tecla Informe Especial 17 de julio de 2025 IMPACTO EN LAS CAMARAS

Por Hernán Sánchez

hernansanchez03

Impasse antes de la reconfiguración

Tras el cierre de alianzas ya hubo consecuencias en algunos bloques y se esperan en otros. La actividad legislativa entra también en modo electoral y será tranquila hasta que se renueven las bancas

