Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de julio de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Nuevas reglas para boletas: cambios clave para el diseño electoral

A través de su publicación en el Boletín Oficial bajo la resolución técnica N° 158/2025, la Junta Electoral estableció criterios técnicos sobre diseño, colores, tipografía, orden de cargos y uso de fotografías, ante vacíos legales que no contemplaban estos aspectos clave.

Compartir