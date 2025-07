Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de julio de 2025 AL CENTRO

En Rauch no mezclan violeta y amarillo: el PRO se va con los radicales

En ese distrito bonaerense, el partido fundado por Mauricio Macri no se alía con La Libertad Avanza (LLA) sino que va con Somos Buenos Aires, la fuerza de centro, en la lista local. La candidata proísta va cuarta.

