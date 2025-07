Listas en Fuerza Patria: el rompecabezas con piezas que todavía no encajan

El sábado 19 de julio vence el plazo para la presentación de listas y en Fuerza Patria mantienen conversaciones entre sus distintos sectores para llegar a un consenso sobre el armado. Las diferencias de criterios existen y complica la toma de decisiones, que deberán ser refrendadas por el triunvirato. Nada resuelto hasta el momento, pero con una serie de propuestas que pintan un escenario incierto.



En el kirchnerismo y algunos sectores del peronismo manejan la tesis de que una buena elección les permitiría sostener 29 bancas en la provincia de Buenos Aires y 15 en la Cámara de Diputados nacionales. En concreto se tratan de los mismos números que obtuvieron en la elección del 2021, cuando Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos) fue derrotada por Diego Santilli (Juntos).



El pronóstico puede ser leído como bastante optimista en función de la crisis que atraviesa el justicialismo, las derrotas que casi siempre sufrieron en las legislativas, la consolidación de La Libertad Avanza -que ahora se devoró al PRO- y la alternativa de Somos Buenos Aires puesta en pie. Además, no son pocas las encuestas en las que caracterizan un escenario favorable para los libertarios y uno complejo para el peronismo.



El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) mantiene su centro de operaciones en la Gobernación bonaerense con varias reuniones por día. Algunas son encabezadas por Axel Kicillof, otras por Carlos Bianco y también hay fuerte presencia de Andrés Larroque, Cristina Alvarez Rodrîguez, Walter Correa, Gabriel Katopodis y Verónica Magario. La presencia de intendentes del Conurbano y el interior es incesante a la vez que sostienen encuentros virtuales para evitar viajes y ganar tiempo.



Desde una de las terminales del MDF sostienen que “Axel es quien va a elegir los que encabecen las listas seccionales de la Primera, Tercera y Octava”. De esta manera, empujó para que el Gobernador “al menos” tenga peso en esas regiones y no descartó que ponga a los primeros en algunas más del interior.



A su vez, insistió en que los candidatos deben ser los más competitivos, sobre todo en el Conurbano y remarcó que “Axel es la figura clave para la campaña”. En cuanto a los nombres, reconoció que la candidatura de Magario “es la que más color tiene” en la Tercera por encima de otros que suenan como Mariano Cascallares o Mayra Mendoza. En la Primera no se jugó por ninguno y dijo que son varios los que están en carpeta como Leonardo Nardini, Alberto Descalzo y Katopodis.



En el Frente Renovador cuentan que en la noche del domingo Sergio Massa hizo un Zoom en la que reunió a sus intendentes y algunos legisladores. Allí el tigrense les expresó tres puntos claves para la negociación de listas con eje en mantener la unidad. Las charlas son seguidas en la tropa renovadora y se esperan más encuentros a la brevedad.



El primer punto que les expresó, según pudo conocer La Tecla, es que esperan que de los 29 legisladores que consideran obtener el reparto sea 11 para La Cámpora, 11 para el MDF y 7 para el massismo. El segundo es que tienen intenciones de encabezar las seccionales en las que el kicilofismo no se ponga de acuerdo con el camporismo. El último pedido fue dirigido a los intendentes para que “sean generosos” y contengan a todos los sectores.



Sin embargo, el planteo de Massa no fue asegurado por fuentes de peso en el kicillofismo y aseguraron que “no es una cuenta matemática, se va a dar con el paneo de todo el mapa”. En ese sentido, hasta se animó a plantear que podría ser “unos 12” para el MDF y La Cámpora por lo que de ser así quedarían 5 para el FR.



Asimismo, manifestó que su idea es que “Axel pueda tener más legisladores en la Provincia y que se compense al resto con la lista a diputados nacionales”. La propuesta gira hace bastante tiempo en el axelismo y muestran un desinterés por tener lugares en la la diputa en el Congreso de la Nación ya que pretenden concentrar su pelea en territorio bonaerense.



Por el lado La Cámpora, a través de consultas de este medio, prefirieron no responder sobre la discusión del armado de listas. “De nuestro lado, nada por ahora”, expresaron y evitaron entrar en la danza de nombres y mecanismos de distribución de candidaturas.



Durante el fin de semana el kirchnerismo siguió con la campaña que impulsa en todo el país bajo la consigna “Cristina Libre”. El objetivo es visibilizar la situación que atraviesa la expresidenta tras su detención y denunciar proscripción. Además denuncian la persecución y judicialización a opositores al gobierno de Javier Milei y rechazan el plan económico “endeudador y de ajuste”. Mientras tanto, en Moreno, Máximo Kirchner encabezó una actividad en Cuartel V, en el barrio San Norberto, junto a la intendenta Mariel Fernández y Mayra Mendoza. De la jornada cultural y social también fueron parte Emilio Pérsico y Leo Grosso, dirigentes del Movimiento Evita.