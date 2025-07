Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de julio de 2025 ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

Con dardos a ex aliados, Ritondo afirmó que con la nueva alianza “perdió el kirchnerismo”

El diputado amarillo dijo que ninguna de las dos fuerzas resigna su individualidad, sino que “se suman identidades en función de un mismo objetivo”. Hubo palabras para ex integrantes de lo que fue Juntos por el Cambio.

