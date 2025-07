Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de julio de 2025 PODIO ELECTORAL

Milei calentó la previa: anticipó el triunfo de LLA en la Provincia y el fracaso del peronismo

El presidente Javier Milei vaticinó un triunfo electoral de La Libertad Avanza por 40 puntos en territorio bonaerense y pronosticó que su fuerza aventajará por 10 puntos al peronismo que gobierna la provincia. “Hacer pelotudeces no es gratis. La Argentina está metida en todo este quilombo por culpa del inútil de Kicillof", aseguró.

