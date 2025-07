Volver | La Tecla Nacionales 9 de julio de 2025 INTERNACIONALES

Donald Trump anunció aranceles del 70% para las importaciones

El líder republicano declaró a los periodistas presentes en la reunión de Gabinete que se llevó adelante en la Casa Blanca que comenzaría a enviar las misivas el viernes a otros países informando sobre las nuevas tasas arancelarias.

