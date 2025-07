La Primera destronó a la Tercera y es la sección con más electores en la Provincia

Mientras las distintas fuerzas políticas negocian tanto para la presentación de alianzas como de candidaturas, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires publicó el padrón definitivo de electores. El detalle de las cifras publicadas fue que la Primera Sección se convirtió en el territorio con mayor número de votantes habilitados y superó a la Tercera.



La resolución indica que se aprobó “el padrón definitivo de electores argentinos, entregado por el Juzgado Federal Nº1, con competencia electoral en el distrito Buenos Aires, para su utilización en los comicios provinciales a desarrollarse el próximo 7 de septiembre del corriente año”. En tanto, detalla que hay un total de 13.361.359 votantes distribuidos en 38.788 mesas.



Asimismo, la medida ordena “adoptar las medidas necesarias para resguardar la protección de los datos durante su utilización, impedir su adulteración, abstenerse de efectuar modificaciones, supresiones o agregados a los datos del registro del padrón y a evitar su utilización y tratamiento no autorizado o para fines diversos, a los que motivaron su solicitud”.



El dato más saliente es lo que arrojó la sumatoria de electores en las regiones más grandes del territorio bonaerense y que podría cambiar la estrategia de campaña que adopten tanto el peronismo como sus opositores. Una vez más, el Conurbano será el campo de batalla más importante, pero con una nueva variante.



La Primera Sección cuenta con 4.732.831 personas habilitadas para votar, mientras que la Tercera con 4.637.863. Si se suman a los extranjeros tampoco cambia la ecuación y quien se consolida con 5.129.074 es la zona norte sobre el sur con 5.097.680.



En cuanto a los antecedentes, la Primera en tuvo 4.988.779 en 2023, 4.786.617 en 2021 y 4.621.932 en 2019. Por su parte, la Tercera en el mismo lapso de tiempo presentó 4.999.290, 4.836.237 y 4.695.719



No obstante, el panorama no cambia en torno al número de legisladores que posee cada territorio por lo que la Tercera continúa con un aporte mayor de bancas por sobre la Primera. La misma cuenta con 18 diputados -que se renovarán en esta elección- y 9 senadores contra los 15 y 8 -puestos en juego este año- respectivamente que posee la Primera.





En cuanto al resto de la Provincia, se distribuye de la siguiente manera (sin contar al padrón de extranjeros):

Segunda Sección: 649.465

Sección: 649.465 Cuarta Sección: 540.354

Sección: 540.354 Quinta Sección: 1.290.948

Sección: 1.290.948 Sexta Sección: 652.077

Sección: 652.077 Octava Sección: 576.691



Una curiosidad que se observó fue que el padrón publicado tuvo un error al momento de contabilizar a los votantes habilitados en la Séptima Sección. La cifra difundida fue de 2.224.155, un número que no se condice con la región. En tanto, La Tecla pudo establecer que hay 281.130 electores y desde la Justicia Federal indicaron que se trató de un error de la Junta Electoral que luego será corregido.



Varias encuestas señalan un posible triunfo de La Libertad Avanza en la Primera por sobre el oficialismo, mientras que dan por ganador al peronismo en la Tercera. Con los datos publicados oficiales del padrón, ahora el justicialismo podría caer en una derrota en lo que se transformó la región más grande de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, todavía falta mucho camino por recorrer.