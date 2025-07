Volver | La Tecla Nacionales 3 de julio de 2025 POR EL FALLO YPF

Francos cruzó a Kicillof: “Lo que dice es una gran estupidez”

El jefe del gabinete nacional dijo que es “ridículo” el aserto del Gobernador de que el presidente Milei va a “entregar” la petrolera. “El gobierno nacional va a seguir todas las instancias”, remarcó.

