¿Peronismo para la derrota?: el nombre del frente que genera rechazo en el MDF

En la previa al Congreso del Partido Justicialista (PJ) bonaerense el clima en el peronismo está lejos de ser amigable y las discusiones están cargadas de broncas acumuladas. Los reproches vienen de todos lados y afloran las acusaciones de un rupturismo planificado. La hostilidad marcará el ritmo de las conversaciones que vendrán mientras se alimenta la mirada derrotista.



El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) busca sortear las dificultades que se les presenta a la hora de negociar un armado de listas con La Cámpora y el Frente Renovador. Con un poder repartido y la falta de un liderazgo claro, las charlas se encuentran empantanadas y predominan los pases de facturas ante la carencia de definiciones a pocos días del cierre del plazo para presentar alianzas.



Tanto la cumbre del domingo en la Residencia del Gobernador y como el encuentro en la Quinta de San Vicente del martes dejaron mucha tela para cortar con fuertes planteos sobre la mesa y acalorados cruces. Las versiones existentes tienen puntos de coincidencias y momentos que parecen propios de un relato de traiciones y rencores.



“Máximo tiene la orden de Cristina de ir por la unidad, pero está haciendo todo para llevar al límite la situación”, dijo una voz de peso en el kicillofismo. En esa misma línea, esbozó su teoría sobre los movimientos del camporismo y expresó que “fuerzan la ruptura para después responsabilizar a Axel”.



También manifestó que “cualquier planteo que hagamos desde el MDF es considerado rupturista y se oponen a todo”. Luego recordó que antes de empezar el Consejo Provincial del PJ bonaerense la discusión fue con altos niveles de tensión y dio su versión de los hechos: “Habíamos llegado con la idea de que el Congreso se iba a hacer en La Matanza por lo que se había hablado el domingo, pero Máximo dinamitó todo y se hará en Merlo”. La misma voz contó que “hasta amenazó con renunciar al PJ y que nosotros nos arreglemos”.



En cuanto a otros puntos de tensión en el marco de las negociaciones, reiteró que tampoco tienen respuestas positivas sobre la posibilidad de contar con apoderados en la alianza que se intenta construir. Hasta el momento se hicieron reuniones entre los del PJ y el Frente Renovador, pero sin la presencia de representantes legales del MDF.



Sobre la propuesta para nombrar a la alianza que comenzó a circular semanas atrás no dudó en cuestionarlo duramente. En ese aspecto, aseguró que no convence que contenga la palabra “Peronismo” y que "ir con el nombre Peronismo es ir a perder”. Entonces alimentó la idea de que “quieren jugar a perder para después culpar a Axel”.



Por el lado del cristinismo sostienen que las palabras del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, atentan contra las charlas de diálogo que se hicieron. Del mismo modo, recordaron las palabras de lvicepresidente del PJ de Avellaneda, Héctor Villagra, cuando aseguró que “no vamos a acatar un carajo lo que diga Cristina. Nosotros tenemos que hacer algo para ganar”. Además, criticaron las declaraciones de Jorge “Pitingo” Paredi, quien cuestionó a la conducción de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense. “Está claro que hay una línea”, sostienen en el kirchnerismo de paladar negro.



En diálogo con La Tecla, el intendente camporista de Carmen de Areco, Iván Villagrán, habló sobre el proceso emprendido para llegar a listas en común. "Entiendo que tiene que haber unidad. Va a ser una elección difícil de por sí y si vamos divididos va a ser muy complejo, no solamente para el escenario actual sino para el futuro. ¿Cómo se sobrevive después si no hay unidad, cómo sobrevive el peronismo? Entiendo que es una cuestión de supervivencia y de fortalecimiento del peronismo. La unidad es para eso", remarcó.



Hay coincidencias en varias fuentes que “está todo mal” y que las conversiones “serán repletas de pases de factura y enojos”, pero que finalmente habrá listas conjuntas porque “ya no hay margen para nada ni para nadie, no hay tiempo”. Un escenario que no es el ideal para la unidad, incluso mencionan que la confección de la campaña será un gran dolor de cabeza ante las grandes diferencias expuestas. Ya avisaron intendentes que no quieren saber nada con impulsar actividades enmarcadas para pedir la liberación de Cristina Fernández de Kirchner.



Sin embargo, siempre hay lugar para dudar sobre el final y, al menos en el kicillofismo, buscan prepararse para un escenario en el que tendrán que ir solos. Los intendentes miran con preocupación el escenario por lo que ya imaginan una campaña municipalizada para defender el pago chico y otros empiezan a desempolvar sus partidos vecinales “por las dudas”.