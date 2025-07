Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de julio de 2025 MINISTERIO DE TRANSPORTE

Gestión Marinucci: todo sigue igual

El programa Desconfiados expuso la situación en la cartera que conduce Martín Marinucci luego del escándalo y las denuncias por corrupción que involucran a su antecesor, Jorge D´Onofrio. Cargos y personas clave que se mantienen; no hubo cambios en la VTV y tampoco en el sistema de fotomultas. ¿Y las auditorías?

