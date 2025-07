Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de julio de 2025 ¿PRINCIPIO DEL FIN?

Decretazo: el INTA pierde su autarquía y el Gobierno se queda con el control total del organismo

Por decreto, el Gobierno absorberá el manejo del INTA, el INTI, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el de Semillas, todos perderán su autonomía y quedarán bajo control directo del Poder Ejecutivo. El ajuste incluye recortes presupuestarios y la eliminación de estructuras directivas.

