Ley del hielo a Milei: Lula esquiva al Presidente y visitará a Cristina en su prisión domiciliaria

El presidente de Brasil, Lula da Silva, llegó al país para la cumbre del Mercosur, pero no tendrá bilateral con Javier Milei. En su lugar, visitará a CFK. A su vez, el encuentro tiene como telón de fondo la campaña internacional “Cristina Libre”, inspirada en “Lula Livre”.

