“Estamos en un momento donde las incomodidades y discusiones se ponen un poco más picantes”

A pocos días del cierre de listas, el tiempo se acorta y los acuerdos se acercan. En medio de la disputa entre sectores del oficialismo, el massista Javier Osuna, intendente de General Las Heras, evalúa el momento del peronismo.

