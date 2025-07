El kicillofismo con una jornada ATR entre actos y reuniones con intendentes

Las negociaciones en el peronismo de cara al cierre de listas entran en un momento culmine a pocos días del vencimiento del plazo para presentar alianzas. Con el Congreso del PJ bonaerense en el horizonte y reuniones tensas entre las tribus, el kicillofismo encara días claves con encuentros y fotos en agenda.



El gobernador Axel Kicillof empezó el martes con la apertura de las XIX Jornadas de IDERA bajo el lema “Proyectando ecosistemas geoespaciales inteligentes” en el Teatro Argentino. Allí estuvo junto al ministro de Economía, Pablo López, y el titular de ARBA, Cristian Girard.



“El contenido de estas jornadas es de suma importancia para la provincia de Buenos Aires, para nuestras políticas públicas. Ustedes saben que a veces se acusa a los Estados y al Estado de estar atrasados tecnológicamente. Se lo acusa también de generar información defectuosa o carente de calidad, pero lo que vemos es que eso por un lado es una acusación, pero por otro lado forma parte de una intención, de una búsqueda, de que el Estado esté efectivamente corriendo de atrás en materia de información, en materia de análisis, en materia también tecnológica”, dijo el mandatario.



Asimismo, indicó que “cuando esto ocurre, que además a veces son políticas deliberadas cuando gobierna la derecha, como hoy, debo decirlo, está ocurriendo a nivel nacional con el desmantelamiento de importantísimas áreas del Estado Nacional, cruciales, estratégicas, delicadas, desmantelamiento que abarca de financiamiento presupuestario, pasando por el deterioro salarial y agregando políticas directamente de persecución de quienes desempeñan sus tareas. Esto pasa en organismos tan importantes”.



“Yo quiero ser respetuoso con las autoridades nacionales hoy, pero pasa tanto con el INTA, como con el INTI, como con el Conicet, como con las universidades nacionales, que está permitiendo ver en tiempo real el accionar de la derecha, que consiste en desfinanciar y desarticular las capacidades del Estado y luego, al mismo tiempo, denunciar que el Estado anda mal, que el Estado es deficiente”, añadió.



Luego, lanzó: “Fíjense la gran paradoja. Rompen el Estado cuando les toca gobernarlo y al mismo tiempo denuncian que el Estado no funciona. Así que yo quiero poner las cosas en su lugar. Lo que está ocurriendo hoy, este deterioro de las capacidades estatales, es responsabilidad y culpa de Javier Milei”.



Tras finalizar el acto, Kicillof volvió a su Residencia y allí mantuvo reuniones con ministros para luego ya preparar su visita a Avellaneda. Junto al intendente local, Jorge Ferraresi, realizará el acto por el Aniversario del Programa ENVIÓN. La foto será más que una señal en momentos de tensión con La Cámpora, pero con las intenciones de llegar a un acuerdo.



El mandamás de Avellaneda ya no participa de los encuentros políticos que realiza el Gobernador con sus funcionarios y alcaldes del MDF. Según cuentan, el cacique le brindó su apoyo a Kicillof, pero le avisó que quedará a espera de que se tome una decisión sobre el futuro del peronismo hacia las elecciones provinciales y nacionales. Es sabida la intención de Ferraresi de ser primer candidato a concejal en su distrito y buscar un triunfo que luego hacer pesarlo en la interna con el camporismo.



Mientras tanto, por la tarde se espera que los intendentes kicillofistas de la Quinta Sección mantengan una reunión con Bianco. La expectativa es variada, sobre todo luego de las declaraciones que hizo el Ministro de Gobierno el sábado en Santa Clara del Mar y que provocaron la ira del camporismo.



También hay quienes especulan - o desean- que se aborde la discusión por el armado de listas distritales y el posicionamiento que tomarán en la negociación con el resto de los sectores. El rechazo varios alcaldes, pero sobre todo de dirigentes sin tierra, a compartir un frente electoral con el cristinismo es cada vez mayor y una complicación para el MDF.



Luego de la reunión del Consejo Provincial del PJ bonaerense que se hizo en San Vicente, en el kicillofismo dejaron en claro que hay pedido para que el MDF tenga apoderados en la alianza que se piensa poner en pie. Del mismo modos, indicaron que hay un rechazo de La Cámpora y que si no se revierte esa situación -comentan- que será difícil llegar a consensos.



Por lo pronto, tampoco hay un día previsto para un nuevo encuentro de la comisión negociadora. El Congreso del PJ en Merlo del sábado será otro punto clave para luego determinar el futuro del peronismo.