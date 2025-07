Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de julio de 2025 CRISIS EN EL OFICIALISMO

­“Es unidad hasta que se entienda”

El tiempo se acorta y los acuerdos se acercan. De es unidad sí o sí a no hay posibilidades de ir todos juntos. Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, y los argumentos por los cuales el peronismo tiene que ser una opción electoral.

Compartir