La Provincia intimó al empleador del peón que lloró por su perro

Víctor Díaz se hizo conocido en TikTok cuando posteó un video en el que se mostraba desconsolado por tener que separarse del animal. El Ministerio de Trabajo bonaerense inspeccionó el lugar donde trabajaba y detectó “graves irregularidades”. De despido viral a “inspección fatal”.

