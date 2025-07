Volver | La Tecla Nacionales 1 de julio de 2025 RETENCIONES A LOS GRANOS

“La clase política ha naturalizado que se le puede robar al campo sin consecuencias”

Andrea Passerini, tambera y dirigente agraria, dijo que aunque su sector se ve beneficiado por el aumento de retenciones, la película completa señala que hay cada vez menos productores y que así “la situación no da para más”

Compartir