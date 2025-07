Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de julio de 2025 RECLAMOS

El Gobierno puso fin a la baja de retenciones y el campo salió con los tapones de punta

El Gobierno decidió no prorrogar la baja de retenciones para soja y maíz, que desde hoy vuelven a tributar alícuotas más altas. La Mesa de Enlace criticó la medida, advirtió sobre el impacto en la competitividad y reclamó reglas claras y el fin de los derechos de exportación.

