30 de junio de 2025 CAUSA VIALIDAD

La Fiscalía apeló la domiciliaria de Cristina: piden que vaya a una cárcel

Los fiscales federales Luciani y Mola objetaron la detención de la expresidenta en su departamento porteño. Reclamaron que “continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria”.

