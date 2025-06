Volver | La Tecla Municipios 30 de junio de 2025 NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA

Municipio bonaerense declaró persona no grata al candidato a gobernador libertario

José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza y el “elegido” de Milei para encabezar la lista de diputados nacionales en la Provincia, fue declarado persona no grata en el HCD de Pilar.

