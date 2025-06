El peronismo en la delgada linea roja: rejunte de voluntades o caminos separados

El peronismo en la provincia de Buenos Aires busca todavía ponerse de acuerdo para llegar con la mayor cantidad de sectores adentro en una misma lista al 7 de septiembre. La duplameten presión ay le rodean la manzana. El Gobernador baraja sus alternativas, sigue con su plan tras lo que acordó con Cristina Fernández y espera una respuesta.A la espera de la reunión de la famosa comisión para negociar el armado de listas, las tcontinuaron en medio de acusaciones cruzadas y versiones de encuentros y desencuentros. El tiempo corre y los apremia por lo que la acción del viernes en la sede delgeneró expectativas sobre un posible acercamiento entre las partes.La convocatoria reunió a todos los sectores que forman parte de Unión por la Patria, pero también se hizo extensivo a otros, como por ejemplo el que lidera el polémico Guillermo Moreno. Lo que resolvieron fue hacer actividades en el marco de la campañaen diferentes municipios de todo el país desde este sábado 28 de junio.No obstante, lo central pasó por el mensaje que dejó, que luego fue replicado por. "y lo que nos piden todos los compañeros y después también para defender a Cristina, nosotros no la vamos a dejar tirada”, dijo el intendente de Ensenada y fue bien recibido por su par de Quilmes.Poco tiempo después se hizo efectiva la convocatoria alpara el sábado 5 de julio en el distrito detanto con la modalidad presencial como virtual. En el temario figura la “Comisión de poderes; situación de la compañera Cristina Fernández de Kirchner y análisis de la coyuntura nacional; aprobación de Ejercicios Contables 1/1/2023 al 31/12/2023 y 1/1/2024 al 31/12/2024;. Acordada 37/2025, Resolución Técnica 155/ 2025 e informe Bloques Legislativos”.De esta forma, Máximo Kirchner evitó estirar la controversia con algunos sectores del kicillofismo que ya alertaban que no había convocatoria para el órgano máximo partidario -presidido por el- y que no se había facultado para avanzar en la conformación de una alianza. Lo llamativo fue que dirigentes del massismo fueron de los primeros que se encargaron de avisar sobre el llamado a los medios de comunicación.El PJ estará sobre el filo del cierre del plazo de presentación de alianza, dispuesto para el 9 de julio, pero de distintos campamentos leyeron el llamado como un avance., dijo un viejo lobo de mar del justicialismo. Otra voz usó la misma expresión y lanzó “no hay margen” para sacar los pies del plato. De todos modos, ninguno aseguró un final en ese sentido.y espera ser reconocido como quien convoque a todos los miembros de la comisión a la brevedad. Hay versiones que cuentan que el mandatario envió una propuesta escrita por mail tanto a Cristina como a Máximo, pero que hasta el momento no obtuvo ninguna devolución.Mientras tanto, este sábado sus enviados le hicieron saber a la militancia en el plenario de la Quinta Sección electoral que realizó elcómo viene el panorama. Allí participaron intendentes, legisladores, funcionarios y el ministro de Gobierno,, entre otros.La mano derecha del Gobernador les contó poco más de 500 personas personas que, en relación a aquel encuentro días antes de que fuera detenida. Asimismo, indicó que “el se encargó de convocar” y sostuvo que al resto “les molestó” que lo hiciera, en alusión al camporismo.Como primera medida remarcó que en el escenario idealy explicó que entienden como tal que “todo el sector se la pase día y noche militando y defendiendo al Gobernador”. Entonces, agregó:. En esa línea, resaltó que se trata de “disciplina partidaria” y que “esas cositas pide el Gobernador. Puede ser que eso no pase, que no estén dispuesto a eso”.El segundo escenario que graficó es el de lasy recordó que “antes manejó alguien solo la lapicera, y ese no fue Axel. Hay que poner los mejores candidatos. El mejor es el q más militó y el que más mide”.Por último, Bianco. Luego les relató que “es como el tango, se baila de a dos”. A su vez, les reforzó la idea de que “para los tres escenarios, necesitamos seguir dándole músculos al gobernador, fortalecerlo”.En los primeros momentos de su discurso el ministro les advirtió que. Las palabras llegan en un contexto en el que los dirigentes del interior del MDF no quieren saber nada con compartir listas con La Cámpora. Salvo en la Primera, Tercera y Octava, en el resto de las secciones predomina el rechazo a un armado conjunto y se convierte en una señal de alarma para quienes buscan llegar a consensos. En el Conurbano deberá lidiar con, dos de los pesos pesados que ya avisaron que no es por ahí la canción.Acá el problema se torna más espeso para Kicillof ya que si su intención es la de armar listas conjuntas,. Evitar dejar heridos en las profundidades de la Provincia para que la ambulancia de la vía del medio no se los lleve sería una tarea que alguien deberá tomar en el kicillofismo.y al impulso de la campaña que lanzaron hoy. “Nos proponen ser egoístas, pensar solo en nosotros. Pero la respuesta está acá: en la vecina que cocina, en el que presta su casa para pintar, en los que se organizan. Así se construye: juntos, pueblo por pueblo, metro por metro”, dijo Kirchner en una actividad este sábado en Avellaneda junto a vecinos de Villa Tranquila. Después, el senador provincial, Emmanuel González Santalla, lanzó: “Para volver a construir una Argentina grande, esa Argentina que quedó el 9 de diciembre de 2015, trunca en la Plaza de Mayo, y que a partir de 2027 vamos a volver a hacer con el compañero Máximo Kirchner”.