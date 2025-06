Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de junio de 2025 TRAS EL DESASTRE

Bahía Blanca: concejal libertario cuestionó al Presidente por vetar ley que declaraba la emergencia

El edil Carlos Alonso denunció que recibió amenazas y presiones para renunciar por haber manifestado su desacuerdo. “Me han pedido que me vaya del espacio, simplemente por pedir ayuda para mi ciudad", dijo.

