28 de junio de 2025

WhatsApp incluirá anuncios en su próxima actualización

La app de Meta comenzará a mostrar contenidos patrocinados en una sección particular. Actualmente, es utilizada por más de 2 millones de personas alrededor del mundo y su crecimiento ha sido exponencial en los últimos años.

