Buenos Aires 27 de junio de 2025 PROGRAMA PUENTES

Kicillof dijo que Milei “parece un adolescente” y que “lo que avanza es la crueldad”

El gobernador cerró el tercer encuentro anual del Programa Puentes junto a gran parte de su gabinete y jefes comunales del interior. Hubo fuertes críticas a Milei por el desfinanciamiento a las universidades.

