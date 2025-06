Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de junio de 2025 CRÍTICAS A ABSA

Preocupación en el Gran La Plata por falta de obras de cobertura de agua y cloacas

A raíz del trabajo Agua y saneamiento en La Plata: Dardo Rocha contra el siglo XXI, salió la conclusión de que varios barrios de la capital bonaerense no cuentan con las obras necesarias para acceder al servicio

