Buenos Aires 27 de junio de 2025 EL DíA DESPUéS

Por Juan Pablo Carvajal

Un acuerdo a firmar con tinta violeta y un catering no apto para todos los bolsillos

En La Plata, Javier Milei reunió a su círculo y armadores bonaerenses en un congreso blindado de La Libertad Avanza. Más allá de las críticas a Kicillof, el foco estuvo en los acuerdos electorales y en quién tendrá la lapicera. Hubo quejas por los altos precios y ausencias llamativas.

