Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de junio de 2025 DEFINICIONES

Cristinismo y Kicillof, en jornada clave entre actos, intendentes y rosca electoral

La Cámpora organiza un acto en defensa de Cristina Kirchner en la sede del PJ, mientras Kicillof lidera una jornada del programa Puentes en Mar del Plata. Intendentes presionan por definiciones electorales y podría haber una reunión clave entre cristinismo, massismo y kicillofismo.

Compartir