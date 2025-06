Pese al reclamo unísono del campo, el Gobierno oficializó la suba de retenciones

❌ EL AGRO RESPONDE CON PRODUCCIÓN, PERO NECESITA CONDICIONES

Solicitamos al Poder Ejecutivo una revisión urgente de la política de retenciones aplicadas a los granos, con el objetivo de trazar un camino de desarrollo sostenible para el agro argentino.



Mientras tanto, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que nuclea a asociaciones rurales de casi todo el país y posee un lugar en la silla de la Mesa de Enlace, emitió un comunicado exigiendo que se revea la medida y argumentando al respecto.Casi en simultáneo se pronunciaron los productores bonaerenses y pampeanos de Carbap, entidad que pertenece a CRA, pero en este caso utilizaron términos más duros al referirse al reclamo concreto por retenciones.Por el lado de CRA dejaron bien claro que reconocen los esfuerzos del gobierno por enderezar la economía, pero subrayaron la necesidad de no volver a subir este impuesto. “Manifestamos nuestra preocupación ante la continuidad y el impacto negativo que tendrá restablecer los Derechos de Exportación (retenciones) aplicados a los granos, en un contexto productivo extremadamente adverso. El campo ha hecho su aporte: produciendo más y mejor, con el compromiso histórico 2de fortalecer las exportaciones y dinamizar las economías regionales”, dijeron los ruralistas.Según trascendió, hay un decreto que se oficializaría en los próximos días, mediante el cual solo se mantendría la rebaja de las retenciones para trigo y cebada, tal como ya lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado 20 de mayo, anticipándose a la siembra de ambos cereales.Desde el sector productivo vienen ejerciendo presión para que tanto la soja como el maíz continúen con la alícuota reducida, pero desde el Gobierno ya habían advertido que el 30 de junio se restablecerán los valores anteriores.Fue el propio presidente Javier Milei quien señaló en una entrevista radial, el 14 de abril: "Avísenle al campo que, si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio vuelven las retenciones".También el ministro Caputo había advertido que, si bien trigo y cebada mantendrán la alícuota del 9,5 %, “cabe aclarar que esta medida no se aplicará a la soja, el maíz, el girasol, el sorgo y todos sus subproductos, cuyo derecho de exportación volverá a los valores de enero”.Días atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, fue consultado sobre las expectativas que tiene el sector a que no suban las retenciones después del 30 de junio. “El esquema nunca se modificó. Lo que se hizo fue una modificación transitoria que se anunció como tal, excepto para las economías regionales. No hay ninguna definición al respecto”, expresó Adorni.Según el nuevo relevamiento de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el 63,6% del resultado neto de una hectárea agrícola promedio se destina al pago de impuestos.El análisis por cultivo muestra diferencias: soja (65,9%), maíz (53,4%), trigo (78,2%) y girasol (63,2%). En caso de finalizarse la prórroga de la reducción temporal de retenciones para todos los cultivos menos el trigo, FADA proyecta que los índices escalarán aún más: 67% promedio nacional, con picos del 70% en soja y 67% en girasol.