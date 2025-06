Días intensos de rosca en el peronismo: tironeos, especulaciones y final incierto

El plazo para presentar alianzas vence en menos de dos semanas y en el peronismo todavía no hay señales claras de avances en ese sentido. Del mismo modo, hacia el 19 de julio, momento para presentar candidaturas, tampoco hay novedades sobre los nombres que jugarán en las elecciones del 7 de septiembre. Mientras tanto, los teléfonos estallan y las reuniones previstas generan expectativas variadas.



Hasta el momento no se llevó a cabo la reunión de la comisión para lograr confluir en un mismo espacio y las especulaciones sobre cuándo será están sobre la mesa. Si bien La Cámpora y el Frente Renovador tomaron la posta durante el fin de semana con la idea de armar un frente luego no hubo precisiones al respecto. En tanto, Axel Kicillof dijo el lunes que iba a convocar a un encuentro y lo cierto es que tampoco ocurrió.



El juego a las escondidas de cada sector se hace evidente y la pelea por las condiciones en la que se tiene que desarrollar la mesa política retrasa la toma de decisiones. Quién juega de local y quién de visitante es un de los temas a resolver, pero de fondo está el tironeo por quedarse con la birome para finalmente poner el gancho a las candidaturas.



Por lo pronto, el Partido Justicialista (PJ) bonaerense, conducido por Máximo Kirchner, continuará con la campaña nacional Argentina con Cristina y convocó a una reunión para el viernes a las 12. La intención es discutir acciones “relacionadas a la condena ilegítima y proscriptiva contra CFK”.



Entre los invitados estarán el Frente Renovador, Principios y Valores, Patria Grande, Kolina, Nuevo Encuentro y Frente Grande, este último es integrante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). En la convocatoria indicaron que todos “son parte de los partidos aliados que integran UP que, en el marco de la campaña Argentina con Cristina, están organización y coordinando acciones en territorio, campañas de afiliación y participación”.



Asimismo, adelantaron que “durante la tarde del viernes será convocado el resto de los partidos aliados”. De este manera, se abre otra incógnita sobre si se abordará o no el armado de la alianza de cara a las elecciones provinciales y nacionales.



Por su parte, ese día en Mar del Plata, el Gobierno bonaerense llevará a cabo una jornada en la que el programa Puentes será el protagonista. El objetivo es “reflexionar sobre los avances de la iniciativa provincial y proyectar acciones para seguir promoviendo el derecho a la universidad de las y los bonaerenses”.



Kicillof se hará presente por la tarde y se cursó la invitación a 76 intendentes de municipios que implementan la iniciativa insignia del Ministerio de Gobierno, conducido por Carlos Bianco. Habrá alcaldes de diferentes espacios políticos, pero la mirada estará puesta sobre los de Unión por la Patria.



Varios jefes comunales del MDF ya avisaron que irán a la jornada y no descartan tener un momento para encontrarse con el Gobernador y también otro para intercambiar pareceres entre ellos sobre el panorama electoral. La necesidad de tener definiciones comienza a pesar en los caciques y lo hacen saber al mandatario provincial.



A su vez, hay quienes dicen que ese mismo día sería la reunión convocada por el Gobernador para reunir a todas las partes: cristinismo, massismo y kicillofismo. No obstante, otros dicen que podría ser la semana próxima. Lo concreto es que reina la incertidumbre sobre las negociaciones para el armado del frente y las listas.