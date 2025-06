Volver | La Tecla Municipios 26 de junio de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

De ordinaria bastante: la sesión que volvió a mostrar el abismo entre la política y la gente

Mientras Mar del Plata atraviesa una crisis en distintos ámbitos y se acercan las elecciones, los concejales de General Pueyrredon protagonizaron un nuevo espectáculo. El recinto del Concejo Deliberante vivió una jornada frenética con gritos, huevazos, acusaciones cruzadas y ninguna propuesta concreta.

